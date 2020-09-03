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  3. Türk heyet Laleş'e gitti! Ezidilerin evlerine dönüşünü PKK engelliyor
03 Eylül 2020 Perşembe 00:04 | Son Güncelleme:

Türk heyet Laleş'e gitti! Ezidilerin evlerine dönüşünü PKK engelliyor

Türk heyet Laleş'e gitti! Ezidilerin evlerine dönüşünü PKK engelliyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Türk heyeti, Ezidilerin kutsal tapınağı Laleş'i ziyaret etti.

Duhok’un Şeyhan İlçesi’ndeki Laleş ziyaretine, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven ile Anadolu Ajansı Sorani Servisi Editörü Hayrullah Saruhan eşlik etti. Ezidiler adına heyeti karşılayan Mir İsmet Tahsin Beg, Maruf ve Karaçay’a bu anlamlı ziyaretleri dolayısıyla ayrı ayrı teşekkür etti.

Başkonsolos Karaçay, şunları kaydetti:

PKK’YA KARŞI BİRLİK

“Ezidilerin beklentileri evlerine dönebilmeleri ve evlerine dönebilecek ortamın sağlanması. Ziyaret ettiğimiz tüm Ezidilerin ortak beklentisi. Bu hedefin önünde PKK terör örgütü gibi bir engel söz konusu. Oturup konuştuğumuz tüm Ezidilerin ortak kaygısı PKK’nın varlığı ve eylemleri olduğunu açık bir şekilde gördük. Zaten geçen ay terör örgütü PKK’nın Sincar’daki varlığına karşı çeşitli Ezidi grupların eylemler düzenlediğini gözlemledik.”

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