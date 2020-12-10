Türk hekim saygın tıp dergisine kapak oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Türkan İkizceli, kongrede “Çocuk hastalardaki Kovid-19 görüntüleme bulguları” başlıklı bir sunu yaptı. İkizceli, anlatımında, çocukların Kovid-19 ile hafif derecede enfekte olduğunu ve hastaneye yatmadan iyileştiğini ancak yine de çocukları korumak için tüm önlemlerin alınması gerektiğine işaret etti. İkizveli, “2 bin 500 çalışmanın içinden bizim araştırmamıza yer verilmesinin kahramanları Başhekimimiz Doç. Dr. Mesut Sönmez ve ekip arkadaşlarımdır” dedi.