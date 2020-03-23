Türk güvenlik güçleri Yunan'ı püskürttü

Yunanistan, sınırında top oynayan sığınmacılara dahi tahammül edemedi. Sığınmacılara gaz bombası atan Yunan güvenlik güçleri, plastik mermiyle bir mültecinin gözüne de kör etti. Daha önce sınırın sıfır noktasında çocuk ve kadınlara Yunanistan’ın gazla müdahale etmesi halinde karşılık vereceği uyarısında bulunan Türkiye dünkü saldırı üzerine harekete geçti. Türk güvenlik güçleri, sığınmacılara yapılan gazlı saldırıya misliye karşılık verdi. Türkiye’nin gazla karşılığı sonrası Yunan hudut birlikleri mevzi ve idare merkezlerini kısa sürede terk etti.

Bu arada arkadaşları tarafından sahra hastanesine taşınan sığınmacının görme yeteneğini büyük oranda kaybettiğini belirtildi.

AB SINAVI GEÇEMEDİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Financial Times gazetesinde “AB’nin Suriyeli mülteciler konusundaki ataleti insanlık vicdanında kara bir lekedir” başlıklı makale kaleme aldı. AB’nin insan haklarına saygı bağlamında yol gösterici bir dünya gücü olma iddiasının yara aldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Eğer bu felaketleri kaynağında önleyemezsek, herkes acı çekecek” dedi.