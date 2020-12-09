Türk doktorlardan aşı için çağrı: Tereddüt etmeyin, mutlaka yaptırın

Türkiye’ye 11 Aralık’ta Çin’den getirilmesi planlanan Sinovac firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenen algoritma doğrultusunda uygulanacak. Türk bilim insanları aşı tartışmalarını şöyle değerlendirdi:

EN ESKİ AŞI YÖNTEMİ



Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık: “Türkiye’de şu an ‘yeni nesil biyoteknolojik üretim mRNA aşısı’ ile bir Çin aşısının (inkatif virus aşısı) Faz-3 klinik çalışmaları devam ediyor. Bu aşılar, 1 milyon doz üzerinde yapılmasına rağmen şu ana kadar hem dünyadan hem de ülkemizden bu aşılarla ilgili önemli bir yan etki bildirimi yapılmadı. Halkımızın Türkiye’de kullanıma girecek aşılarla ilgili bir güvensizliğe kapılmasına gerek yok. Türkiye’de aşılar kullanıma girmeden önce çok kapsamlı güvenlik testlerinden geçirilir. Bu aşıya Çin aşısı denilmesinin de yanlış algıya neden olduğu görülüyor. Bu inaktif aşıdır; eski bir aşı üretim tekniği. Birçok ülke rahatlıkla üretilebilir.”

GÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol: “Şu anda uygulanması planlanan aşının etkinliği ile ilgili veri yok. Dolayısıyla yapılsın yapılmasın konuşması bu aşamada doğru değil, Aşının, güvenilirliği ile ilgili bir sorun yok, Faz-3 sonuçlarını bekliyorum.”

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Akova: “Şu anda ‘o aşı mı’, ‘bu aşı mı’ düşünmekten çok etkinliği gösterilen aşıyı olmak lazım. Ben elde hangi aşı varsa ondan olacağım. Elimizde olan veriler, bu aşıların güvenli ve etkili olduğunu gösteriyor.”

2. DOZDA CİDDİ BİR YAN ETKİ OLMADI



Sinovac aşısının gönüllü testlerine katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, virüsten kurtulmak için tek umudun aşı olduğunu bildirerek yan etkilerle ilgili şöyle konuştu: “İlk dozda bir günlük bir başağrım oldu ama ikinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı. Ağrının nedenini bilemiyoruz aşıdan mıydı psikolojik miydi? Ben de sonuçlarını merakla bekliyorum ama Faz-3 çalışması olduğu için kurallarına riayet etmek gerekiyor. Sonuçlar çıkınca ağrının nedenini anlayacağız.”

VALİLER AŞIYA ÖNCÜLÜK ETMELİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 81 ilin valisiyle koronavirüs tedbirlerini değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Soylu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik.”

ÇİN AŞISI YÜZDE 97 KORUYOR



Sinovac’ın korona aşısının Faz-3 ara veri sonuçları açıklandı. Endonezya’da 1600 kişide yapılan klinik deneylere göre aşının etkinliği yüzde 97.

Türkiye’de 11 Aralık 2020’den itibaren kullanımına başlanması planlanan Çin’in Kovid-19 aşısının yüzde 97 koruma sağladığı duyuruldu. Bio Farma’nın sözcüsü Iwan Setiawan, “Klinik araştırma ekibimiz bir ay içinde ara verilerin etkililiğinin yüzde 97’ye kadar çıktığını tespit etti” dedi. Bio Farma, 1600 kişiyi içeren deneyler sırasında kaç katılımcının enfekte olduğuna dair bilgi vermedi. Setiawan, Bio Farma’nın tam sonuçları bekleyeceğini ve Endonezya’nın gıda ve ilaç ajansının toplu aşılama başlamadan önce ocak ayı sonlarında acil kullanım izni vermesini beklediğini söyledi.