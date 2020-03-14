Turistik tatil risk

Bakan Selçuk, koronavirüse karşı okulların geçici süre kapatılmasının bir tatil meselesi olmadığını belirtti. Çocukların sağlığı ve yaşama hakkının çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, eğitim hakkının da önemli olduğunu vurguladı. “Küresel ölçekli probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir durum” diyen Bakan Selçuk şöyle devam etti:

KİTAP OKUMALILAR

“Tatil deyip geçilebilirdi. Bunu yapmak istemiyoruz, öğrencimizin her şekilde yetişmesine imkan sağlıyoruz. Özellikle bu süreçte kitap okuma, çocuk edebiyatı, genç edebiyatı konusunda kitaplar okumalarını çok önemsiyoruz. Çünkü kitap okuyan öğrencilerimizin, okuduğunu anlama düzeyleri çok yükseliyor. Çok acil bir durum olmadıkça, şehirler arası yolculuk yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Öğrenciler ilk hafta dinlensin, ikinci hafta internet ve televizyondan eğitim üzerine odaklansın. Birkaç televizyon kanalı tamamen eğitime ayrılmış durumda. İnternetteki eğitim platformu (EBA) ve televizyon yayınlarıyla, ders içeriklerine ulaşabilecekler. Bütün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için sabahçı ve öğlenci olmak üzere belirli zaman dilimleri ayrıldı. Hangi sınıf seviyesinde, hangi öğrencilerimizin, hangi dersleri, nasıl takip edebilecekleri ilan edilecek. İçeriklerin çok önemli bir kısmı hazır. Bir kısmı da hazırlanmaya devam ediyor. 23 Mart’ta bunun başlangıcını yapacağız. Televizyondan gün boyu yayın olacak. Yayınların hangi saati, hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler içindir bunlar belirlendi.”

TURİSTİK TATİL RİSKLİ

Bakan Selçuk’un ‘tatil değil ciddi bir önlem’ sözlerinin yanı sıra uzmanlar da, bu süreci ‘turistik tatil’ olarak değerlendirmek isteyenleri uyardı: “Turistik tatille, hem kendinizin hem de çocuğunuzun virüs kapma riskini artırırsınız. Kalabalık tatil ortamında, özellikle Avrupalı turistlerin virüsü taşıma ihtimaline açık olursunuz. Uzaktan eğitime de önem vermezseniz, çocuğunuza kötülük etmiş olursunuz.”

ÜNİVERSİTELİLER OTOGARLARA KOŞTU



Küresel salgına karşı alınan önlemler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesiyle öğrenciler otogarlara akın etti. Terminallerde ve otobüslerde geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

BULUNDUĞUNUZ ŞEHİRDE KALIN



Mikrobiyolog İpek Ada, öğrencilere bulundukları şehirde kalmaları tavsiyesinde bulundu. “Otogar ve havaalanlarındaki yığılma, salgının yayılma riskini artırabilir. Bu uygulama, bir tatil değil bir önlem” dedi. Prof. Dr. Tamer Dodurka da, “Çocuklar internet cafelerden ve başkasının cep telefonlarından uzak durmalı” diye konuştu.

ÖĞRETMENLER DERS YAPMIŞ SAYILACAK



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre, öğretmenler 16-20 Mart’ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlanacak. Yönetici ve öğretmenler, 23-27 Mart’ta ise aylık karşılığı ders, varsa ek ders ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.