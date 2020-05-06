Müge Anlı tekrar bölümleri ile yeniden gündeme gelen Turgut Özyürek olayına dair araştırmalar da hız kazandı. Turgut Özyürek olayı nedir? Müge Anlı Turgut Özyürek katili kim? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in 18 Ekim tarihinde kaybolduğu ve son dönemlerde ise kanser hastalığıyla mücadele verildiği bildirildi. Özyürek'in ailesi ise Turgut Özyürek'in bulunması için Müge Anlı'nın programına katıldı. Turgut Özyürek olayına dair tüm detaylar haberimizde..

TURGUT ÖZYÜREK OLAYI NEDİR?



18 Ekim tarihinde kayıp olarak aranan Turgut bey 7 kez evlenen 49 yaşındaki eşi Necla Özyürek tarafından 1986 doğumlu 33 Hayrettin ismindeki sevgilisine öldürtüğü ortaya çıktı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda Necla hanım 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin bey dün verdiği ifade de cinayeti itiraf etti. Hayrettin beyin ifadesi ise herkesi şoke etti.

İddialara göre Nejla hanım Turgut beyin evini sattıktan sonra para kalmadığı için boşanmak istedi. Turgut beyde parası kalmadığı için kendisinden boşanmak isteyen eşine benim tarlalarım var paramız var deyip boşanmak istemedi. Bu sürede Hayrettin beyle tanışan Nejla hanım "Ben Turgut'tan boşanmak istiyorum ama o benden boşanmıyor. Eğer sen bu adamı öldürürsen hem beraber oluruz hem maaşı ve tarları bize kalır." dediği ortaya çıktı.

MÜGE ANLI TURGUT ÖZYÜREK KATİLİ KİM?



Müge Anlı'nın 26 Kasım 2019 tarihli yayınında Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek'in evinde kalan Hayrettin Atasoy tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Hayrettin Atasoy, burada cinayeti itiraf etti. Atasoy, "Necla ile birlikte olabilmek için öldürdüm" dedi.

Gözaltına alınan Necla Özyürek'in emniyette, "Herkes bana aşık oluyor. Bakın bu da bana aşık oldu. Ben bu adamı da yiyeceğim" dediği ortaya çıktı.

Necla Özyürek ise azmettirici olarak suçlanıyor.

CESET, KATİLİN GÖSTERDİĞİ YERDE BULUNDU!

Manisa'dan yola çıkan ekipler, İzmir Kemalpaşa ilçesindeki Karadere mevkinde arama çalışmalarına başladılar.

Kadavra köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları, Müge Anlı canlı yayınında da ekrana geldi. Yaşlı adamın cesedinin bulunmasının ardından olay yerine savcı da geldi. Yaşlı adamın vücut bütünlüğünün bozulduğu tespit edildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.