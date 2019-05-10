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  3. TÜRGEV'in bağışçı bilgileri çalındı

TÜRGEV'in bağışçı bilgileri çalındı

TÜRGEV'in bağışçı bilgileri çalındı

Genellikle kız öğrenciler için çalışmalar yapan, onlara yurt imkanı sunup, burs veren Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), resmi internet sitesinden hack’lendiği ve bağışçı bilgilerinin çalındığı ifade edildi.

Vakıf, ilerleyen günlerde bu bilgilerin açıklanma ihtimaline karşı da şimdiden uyarı yaptıklarını ifade etti: 

TEK GAYEMİZ YUVA OLMAK

“23 yıldır tek gayesi gençliğe hizmet etmek ve kız çocuklarımıza sıcak bir yuva olmak olan Vakfımızın sunucularında yer alan bazı bilgilerin çalındığını paylaşmak isteriz. Veli, öğrenci ve bağışçılarımıza ait TC. Kimlik No, Ad-Soyadı, telefon, adres gibi kişisel verilerinin kamuoyu ile paylaşılması ihtimaline karşı sizlere bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz.” 

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