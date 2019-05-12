Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 kamp alanı imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 kamp alanı imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 kamp alanı imha edildi

Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine ait 3 kamp alanının imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik kent merkezi kırsalında operasyonlar başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlerce kullanılan 3 kamp alanının tespit edilip imha edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Operasyonda kamp alanlarında araç telsizi, hafıza kartı, 5 hard disk, DVD oynatıcı, 2 terörist kıyafeti, 10 kar elbisesi, soba, ocak, akım ölçer, radyo, 10 metre led ışık, 5 battaniye, 380 kilogram un, 2 halı, 2 ekmek sacı, 18 kilogram makarna, 5 kilogram çay, 56 mutfak tüpü, 20 küçük tüp, 50 kilogram peynir, 30 kilogram tereyağı, 100 litre ayçiçeği yağı, 35 kilogram salça, 100 metre sera naylonu, 110 çift ayakkabı, 60 kilogram fasulye, 25 kilogram bulgur, 30 kilogram nohut, 10 kilogram mercimek, 10 kilogram baharat, 80 kilogram şeker, 5 kilogram tütün, 50 metre çadır bezi, 40 kilogram pirinç, akü, güneş paneli, 20 led lamba, 570 pil, 21 tıraş makinesi, ranza, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi." Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Uyarıdan sonra Zehra sessiz
Düğün hediyesi Kapalıçarşı'dan
Haluk Levent ve Sıla Gençoğlu küstü mü?
Sinan Akçıl'ın Serdar Ortaç'a borcu var
'Eşim değildi, baldızımdı'
Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ahmet Suiçmez´in keçisi ile kurduğu bağ ABD´li yapımcıların bile d

Rizeli Genç ABD´li Yapımcıların Dikkatini Çekti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kapadokya turist sayısında rekora koşuyor

Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle denetlendi