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Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Operasyonda, teröristlerle çıkan sıcak temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiği anlatılan açıklamada, "Bu operasyonda 2 kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmış olup ayakta tedavileri yapılmıştır. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

(AA)

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