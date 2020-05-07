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  3. Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist gri listedeydi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist gri listedeydi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist gri listedeydi

Son Dakika Haberleri.. Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan Mehmet Fatih Demir olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden aranalarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edilmiştir.

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