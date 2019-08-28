Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
(AA)