Tuma Çelik'in yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında Mardin’de bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndermişti. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanan Çelik, partisi HDP’den ihraç edilmişti.

