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  3. Tuma Çelik'in yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi
03 Eylül 2020 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme:

Tuma Çelik'in yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi

Tuma Çelik'in yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “nitelikli cinsel saldırı” ve “tehdit” suçlamasıyla hakkında fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı itiraz, reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında Mardin’de bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndermişti. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanan Çelik, partisi HDP’den ihraç edilmişti.

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