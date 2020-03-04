'Tüm oyunlara rağmen Türkiye dimdik ayakta'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2. TBMM binasında düzenlenen “Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Kadını Özel Oturumu”na katıldı. Konuşmasına İdlib şehitlerini anarak başlayan Emine Erdoğan, “100. yılında dimdik ayakta duran bu Meclis, Türk insanının bağımsızlık aşkının abidesidir” diyerek şöyle devam etti:

“Ay yıldız hepimizin kalbine dağlanmıştır. Bizi bir araya getiren, dün olduğu gibi bugün de vatanımızın birliği, devletimizin bekası, milletimizi muasır medeniyetler seviyesine taşıma ülkü ve heyecanıdır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimizi, birbirimize omuz vererek yakalayabileceğimize inanıyorum. O nedenle karar verici mekanizmalarda kadınlarımızın sayısı hızla artmalı.”

TÜRK KADINI GÜÇLÜDÜR

“Türkiye, ‘benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var’ diyen insanlarıyla çok büyük bir ülkedir. Tarih boyunca olduğu gibi, bugün de aleyhimize oynanan tüm oyunlara rağmen, bu coğrafyada dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz. Geleceğe milli şuurla yürüyeceğiz. Ve bu yürüyüşte, güçlü Türk kadınları, ülkemizi 21. yüzyılın parlayan yıldızı yapacak öncüler olacaklar.”

(AA)