Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) "İstanbul Büyüks¸ehir Belediyesi tarafından vakfa para aktarıldığı" yönündeki iddia ve haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, TÜGVA'nın geleneklerine bagˆlı kalarak çagˆın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlıgˆa degˆer katan, iyi ahlaklı, hos¸go¨ru¨lu¨ ve bilgili bir gençligˆin olus¸umuna katkı sagˆlamak amacıyla çalıs¸malarını sürdürdüğü belirtildi.

Vakfın 81 il ve 420 ilçedeki temsilcilikleri, yükseköğrenim öğrenci yurtları, kıraathaneleri, eğitim merkezleri ve icathaneleriyle yüz binlerce gence barınma, burs ve eğitim imkanı sunarak Türkiye gençliğine katkı sağladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bazı medya organları ve siyasi kişiler üzerinden vakfımızı karalamak ve politik tartışmaların içine çekerek yıpratmak amacıyla bir kampanya yürütüldüğüne üzülerek şahit olmaktayız. İstanbul Büyüks¸ehir Belediyesi tarafından vakfımıza para aktarıldığı yönünde son derece asılsız iddialarla ve haberlerle gündemin gereksiz yere mes¸gul edildiğini görmekteyiz. Vakfımızın söz konusu faaliyetleri gerçekles¸tirmek için ihtiyaç duyduğu tüm nakdi gelir bizlere gönül veren bağıs¸çılarımızın resmi yollardan yapmıs¸ olduğu bağıs¸lardan elde edilmekte ve tüm harcamalarımız vakıf senedimize konu olan gaye ve amaçlarımızı gerçekles¸tirmek adına s¸effaflıkla sarf edilmektedir. TÜGVA, İstanbul Büyüks¸ehir Belediyesi ile yapmıs¸ olduğu Belediye Meclis kararıyla onaylanan protokol çerçevesinde sosyal ve kültürel aktivitelerde mevzu bahis belediyenin kamunun yararına sunduğu ayni imkanlarından istifade etmis¸ olup, bunun dıs¸ında bahsi geçen kurumdan vakfımıza tek bir kuruş dahi nakdi yardımda bulunulmamıştır."

Açıklamada, vakfın, faaliyetlerini etkin bir iletis¸im stratejisiyle kamuoyuyla paylas¸tığı ve her alanda s¸effaflığı gözettiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bütün faaliyetlerimiz ile buna ilis¸kin hesap ve is¸lemler kamusal ve özel denetimlerden geçmekte olup, açık ve s¸effaf bir s¸ekilde raporlanmaktadır. Her türlü faaliyet ve projemize dıs¸arıdan katılım mümkündür. Yaptığımız veya yapmayı planladığımız her program web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda açıkça duyurulmaktadır. Kamu yararına faaliyet gösteren bir kurum olarak vakfımız projelerine ticari ve kamusal statüye sahip yurt içi ve yurt dıs¸ındaki tüm kurum ve kurulus¸lardan kamuoyunun malumu üzere yasal çerçevede sponsorluklar alınabilmektedir. Bizlere gönül veren üyelerimizin, destekçilerimizin, öğrencilerimizin, ebeveynlerimizin, eğitmenlerimizin ve çalıs¸anlarımızın emeklerini her ne pahasına olursa olsun koruyacağımızı ve siyasi çıkarlara alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğimizi önemle hatırlatmak isteriz. Vakfımız, kamu yararını haiz sivil toplum kurulus¸u statüsü ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreç içerisinde de Türkiye gençliğinin milli ve manevi değerlerinin gelis¸imi adına, hukukun üstünlüğünü benimseyerek devletimiz ve milletimiz lehine üreteceği projeler ile faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir."

(AA)