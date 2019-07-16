TÜBİTAK 2 ilde 16 AR-GE personeli alımı yapacak

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Siber Güvenlik Enstitüsünde görev yapmak üzere Ankara'da 6, Kocaeli'de 10 Ar-Ge personeli alınacak.

İlan için son başvuru tarihi 6 Ağustos olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılabiliyor.

(AA)