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  3. TÜBİTAK 2 ilde 16 AR-GE personeli alımı yapacak

TÜBİTAK 2 ilde 16 AR-GE personeli alımı yapacak

TÜBİTAK 2 ilde 16 AR-GE personeli alımı yapacak

TÜBİTAK tarafından Kocaeli ve Ankara'da görev yapacak 16 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Siber Güvenlik Enstitüsünde görev yapmak üzere Ankara'da 6, Kocaeli'de 10 Ar-Ge personeli alınacak.

İlan için son başvuru tarihi 6 Ağustos olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılabiliyor.

(AA)

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