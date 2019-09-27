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  3. TÜBİTAK: 56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakanlar üzüntüyle şahitlik ediyoruz

TÜBİTAK: 56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakanlar üzüntüyle şahitlik ediyoruz

TÜBİTAK: 56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakanlar üzüntüyle şahitlik ediyoruz

TÜBİTAK: "56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz."

TÜBİTAK'tan açıklama;

"56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlara üzüntüyle şahitlik ediyoruz."

"1999’a kadar depremle ilgili 45 proje, son 17 yılda ise 217 proje desteklendi. 2006-2019 arasında projelere 110 milyon lira kaynak aktarıldı"

"Deprem alanındaki projelerin keyfi şekilde reddedildiği iddiaları, 2002’den beri 217 projeyi onaylayan kurullarımıza da büyük haksızlıktır."

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