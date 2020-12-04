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04 Aralık 2020 Cuma 07:01 | Son Güncelleme:

TSK'ya din subayı kadrosu

TSK'ya din subayı kadrosu
- OSMAN NURİ CERİT

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'na muvazzaf subay alımı yapacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’na muvazzaf subay alımı yapacak. Adaylar, ön başvurularını 10 Aralık 2020’ye kadar “personeltemin.msb.gov.tr” adresinden, e-devlet şifresiyle yapacak. Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için de ilan yayınlandı. İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı mezunu olan öğretmen sınıfı muvazzaf subaylar, “Personelin, moral, sosyal refah ve mutluluğunun arzu edildiği seviyeye ulaşması için manevi telkinlerde” bulunacak. Subaylar, din eğitimini, ibadet ve dinî törenleri idare edecek. Bu subaylar, ibadethane ihtiyaçlarını ilgili makamlarla eş güdüm içinde sağlayacak.

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