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  3. TSK'dan Yunanistan sınırına tank sevkiyatı
05 Eylül 2020 Cumartesi 17:27 | Son Güncelleme:

TSK'dan Yunanistan sınırına tank sevkiyatı

TSK'dan Yunanistan sınırına tank sevkiyatı
IHA

Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından Türkiye Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetli, Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı.

İHA'nın aktardığı habere göre, Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuştu tanklar, tırlara yüklenerek Edirne istikametine doğru yola çıktı. Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı.

Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne’ye sevk edilmesi bekleniyor.

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