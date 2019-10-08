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  3. TSK'dan Suriye sınırına komando sevkiyatı hız kesmeden sürüyor

TSK'dan Suriye sınırına komando sevkiyatı hız kesmeden sürüyor

TSK'dan Suriye sınırına komando sevkiyatı hız kesmeden sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, bazı askeri helikopterlerin sınırda uçuş yaptığı görüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere iş makinesi takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki resmi kurumlara ait iş makineleri güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolundan geçerek ilçeye ulaştı.

İş makineleri, ilçede konuşlanan askeri araçların bulunduğu noktaya sevk edildi. 

(AA)

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