TSK'dan Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çok yönlü eğitimlere devam edildiği belirtilerek, uzman personel tarafından Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimleri verildiği kaydedildi.