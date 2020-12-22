22 Aralık 2020 Salı 16:45 | Son Güncelleme:
TSK'dan Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi verildiğini duyurdu. Açıklamada Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çok yönlü eğitimlere devam edildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi verildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çok yönlü eğitimlere devam edildiği belirtilerek, uzman personel tarafından Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimleri verildiği kaydedildi.