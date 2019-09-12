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TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

TSK, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makinaları gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma  Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel  taşıyıcı ve iş makinelerinden oluşan askeri konvoy yolladı.  
 
TSK, sabah saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem  noktalarına takviye amaçlı konvoy gönderdi.
Konvoyda çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş  makineleri olduğu öğrenildi.
 
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları kapsamında  TSK'ye ait 12 adet ateşkes gözlem noktası bulunuyor.  
 
İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM 
 
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu  yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan  İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en  yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. 
 
 Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu  yana rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk toplamda bin 282  sivil öldü. 
 
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve veri  toplayan Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye ve  Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 1  milyon 42 bin sivil yerinden edildi.

AA
 

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