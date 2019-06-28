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  3. Pençe Harekatı'nda toplam 60 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda toplam 60 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda toplam 60 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a yükseldi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a yükseldi.

KANDİL'E HAVA HAREKATI

Pençe Harekatı'na koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

AA

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