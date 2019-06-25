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TSK'dan 'Anıtkabir' açıklaması

TSK'dan 'Anıtkabir' açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığı bildirildi.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Anıtkabir" adı  kullanılarak sosyal medyada bazı hesapların açıldığı belirtilerek, şunlar  kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal  Atatürk'ün ebedi istirahatgahı 'Anıtkabir' ismi kullanılarak sosyal medya  hesaplarından 'Anıtkabir Resmi Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler  yürütülmektedir. Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır."

Paylaşımda, Anıtkabir resmi internet sitesine "www.anitkabir.tsk.tr"  adresinden erişilebileceği duyuruldu.

(AA)

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