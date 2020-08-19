TSK'da yuvalanan FETÖ hücrelerine 70 ilde neşter

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nin ortak çalışmasıyla FETÖ’nün sözde TAK yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Edinilen bilgiye göre, dün saat 01.00 itibarıyla ankesörlü hat üzerinden irtibat sağladıkları ve terör örgütü mensubu oldukları belirlenen askerlere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

GİZLİ TOPLANTI YAPIYORLAR



İzmir merkezli 40 farklı ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda 24’ü Hava Kuvvetleri, 10’u Kara Kuvvetleri, 7’si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na, 13’ü Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup tamamı astsubay rütbesinde, 37’si halen aktif muvazzaf olan 54 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından haberleştikleri tespit edilen 21’i ihraç, 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarla şüphelilerden 18’i gözaltına alındı. Operasyonlarda, zanlıların, astsubay okulu sınavına örgüte ait evlerde hazırlandıkları, sınavı kazandıktan sonra astsubay okulunda mahrem imamlarca örgütsel faaliyetler için tekrar talimat aldıkları belirlendi. Bu bağlamda şüphelilerin, ikişerli ve üçerli gruplarla mahrem imamlarla örgütsel toplantılar yaptıkları ve örgüt liderinin videoları izletilerek bağlılıklarının artırıldığı, evlerde gizlilik kuralları içerisinde faaliyet göstererek, tedbirli davranmaları için talimat aldıkları tespit edildi.

SİVİL İMAMLAR YAKALANDI



İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda ise haklarında arama kararı bulunan ve aralarında sözde sivil mahrem imamlar ile muvazzaf askerlerin de olduğu 62 kişiden 44’ü gözaltına alındı.

13 FETÖ’CÜ GÖÇMEN KAMUFLAJIYLA KAÇACAKTI



Çanakkale’den Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan sığınmacılar, Yunan polisi tarafından geri itildi. 22 kaçak göçmenin içinden, aranan 13 FETÖ’cü çıktı. Üzerlerinden 500 bin lira ile 30 bin euro çıkan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.