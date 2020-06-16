16 Haziran 2020 Salı 18:59 | Son Güncelleme:
TSK ve MİT'ten ortak operasyon
Son Dakika Haberleri.. TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e hava harekatı icra edildi.
Harekatta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" ifadelerine yer verildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız