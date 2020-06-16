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16 Haziran 2020 Salı 18:59 | Son Güncelleme:

TSK ve MİT'ten ortak operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Son Dakika Haberleri.. TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin'de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e hava harekatı icra edildi.

Harekatta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" ifadelerine yer verildi.

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TSK ve MİT'ten ortak operasyon
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