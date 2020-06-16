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  3. TSK Vakfı'na bağış yapması şartıyla şikayetçi olduğu kişiyle uzlaştılar
16 Haziran 2020 Salı 16:09 | Son Güncelleme:

TSK Vakfı'na bağış yapması şartıyla şikayetçi olduğu kişiyle uzlaştılar

TSK Vakfı'na bağış yapması şartıyla şikayetçi olduğu kişiyle uzlaştılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir basın mensubu, kendisini darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu kişiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunması şartıyla uzlaştı.

K.İ'nin, görevini yaptığı sırada kendisini darbettiği iddiasıyla S.B.Ş'den şikayetçi olmasının ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirilince, Cumhuriyet Savcısı tarafından görevlendirilen arabulucu, taraflarla bir araya geldi.

Müşteki K.İ, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bin lira bağış yapması şartıyla S.B.Ş. ile uzlaştı.

K.İ, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın 28 Mart tarihinde İnegöl Devlet Hastanesinde meydana geldiğini söyledi. Şüpheli S.B.Ş'den şikayetçi olduğunu belirten K.İ, "Uzlaştırma Büro tarafından uzlaşma teklifi gelince konunun uzamaması adına tarihi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bin lira bağış yapılması karşılığında uzlaşabileceğimi söyledim. Yıkıcı değil onarıcı bir biçimde dava dosyasını kapatmış oldu." dedi.

Şüpheli S.B.Ş'nin ise savcılık ifadesinde, olay günü rahatsızlıkları nedeniyle ne olduğunu anlayamadığını ve pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.

AA

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