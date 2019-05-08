Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1898
  • 6,9295
  • 254.749
  • 90.272
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. TSK konvoyundan, İdlibde devriye

TSK konvoyundan, İdlibde devriye

TSK konvoyundan, İdlibde devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Rusya destekli rejim güçlerinin karadan ve havadan ateş altına aldığı İdlib’de 12 gözlem noktası ile kontrol gücü olarak bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri öğleden sonra devriye görevini yerine getirdi. 8 Mart’ta başlayan ve ardından sıklaştırılarak devam eden devriye görevine katılan üzerlerinde Türkiye bayrağı bulunan 4 zırhlı araç, belirlenen güzergah üzerinde ilerledi. Bir ambulans ile silahlı Özgür Suriye Ordusu araçlarının da eşlik ettiği devriye görevi sırasında TSK zırhlıları ile askerlerine, geçiş güzergahındaki siviller alkışlarıyla destek vererek, sevgi gösterisinde bulundu.

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Brad Pitt aşk iddialarına yanıt verdi
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor
Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler karakolluk oldu
Enes Özdemir moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında Akşam Gazetesi editörleri Tamer Ayeri ve Öme

Fenerbahçe ve Galatasaray Bombayı Patlatıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sezon sonu serbest kalacak futbolcular

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin ilk fotoğrafı