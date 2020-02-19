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  3. TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor

TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor

TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor

Suriye’nin İdlib kenti kırsalında rejim ilerleyişini engellemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yeni mevziler hazırlayarak, mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için cephe hattında çalışmalarını sürdürüyor.

TSK, İdlib kırsalında birçok noktada hazırladığı mevzileri ÇNR (Çok Namlulu Roket) ve fırtına obüsleriyle güçlendiriyor.

Türkiye’den TIR’larla getirilen iş makineleri mevziler kazarken; bölgeye mevziler için füze rampaları ve tanklar getiriliyor.

(DHA)


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