TSK: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine bugün hava harekatı düzenlendi.

Harekat neticesinde, 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

(AA)