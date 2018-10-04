TSK: 13 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Siirt’te üç, Irak'ın kuzeyinde 10 olmak üzere toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine bugün hava harekatı düzenlendi.
Harekat neticesinde, 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
(AA)