Trump'tan seçim açıklaması: Sonuçlar hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59'uncu başkanlık seçimleri yaklaşırken, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle postayla oy kullanılması tartışmaları sıcaklığını koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl, seçmenlere ya da herhangi bir yere, seçmenlerin talebi olmadan gönderilen devasa miktardaki oy pusulaları nedeniyle, 3 Kasım seçimlerinin sonucu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir." ifadelerini kullandı.



"BAZILARI DA ZATEN BUNU İSTİYOR"

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl, seçmenlere ya da herhangi bir yere, seçmenlerin talebi olmadan gönderilen devasa miktardaki oy pusulaları nedeniyle, 3 Kasım seçimlerinin sonucu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir. Bazıları da zaten bunu istiyor." şeklinde konuştu.

Postayla kullanılan oylar nedeniyle şimdiden bazı sorunların ortaya çıkmaya başladığını vurgulayan Trump, "Bu postayla oy pusulası deliliğini durdurun." çağrısında bulundu.