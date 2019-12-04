Trump'ın sahte hesabını gerçek zanneden gazeteciler rezil oldu

TM Dijital Haber Merkezi

Başkan Erdoğan, Londra'da NATO Zirvesi kapsamında dün akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Toplantının ardından dört lider kamera karşısına geçerek poz verdi. Söz konusu fotoğrafı, "İki Türk, bir Alman ve bir Napolyan" şeklinde paylaşan ABD Başkanı Donald Trump adına açılmış parodi hesap sosyal medyaya damga vurdu.

Fox TV'nin öne çıkan "gazetecisi" İsmail Küçükkaya, paylaşımı gerçek zannederek sabah yayınlanan programında söz konusu paylaşıma geniş yer verdi.

Parodi paylaşımı araştırmadan paylaşan bir diğer isim ise Mine Kırıkkanat oldu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kırıkkanat, "Adam anlamış fıkrayı." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşıma atlayan bir diğer isim ise "gazeteci" Amberin Zaman oldu. Twitter hesabından parodi hesabı paylaşan Amberin Zaman, "Paha biçilemez." ifadelerine yer verdi.

GAZETECİ NEDİM ŞENER'DEN TEPKİ

Söz konusu parodi hesabın paylaşımını gerçekmiş gibi paylaşan gazetecilere tepki gösteren Nedim Şener ise, "Mesleği gerçeği aktarmak olan gazeteciler hesap adını kontrol etmek zahmetine bile girmeden sahte mesajı paylaşıyorsa, okurları izleyicileri ne yapsın..." dedi.