TRT'nin uzaktan eğitim için hazırlanan stüdyoları görüntülendi

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili devletin önemli tedbirler aldığını söyledi.

TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi

Bu tedbirlerden birinin, okulların tatil edilmesi ve ardından başlanacak uzaktan eğitim programı olduğunu anımsatan Eren, "Milli Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar hazırladığı videolar ve TRT ile yeni hazırlayacakları videolara ilişkin bir kanal açma talebinde bulundu. Özverili bir çalışmayla rekor sayılacak bir sürede 3'ü SD, 3'ü de HD olmak üzere 6 kanalı yayına hazır hale getirdik. İstanbul'da bir okulun 5 sınıfını stüdyo dönüştürdük, Ankara Oran kampüsündeki 3 stüdyoyu da sınıfa çevirdik." diye konuştu.

Eren, iki de yedek stüdyo hazırladıklarını, tüm bu stüdyolarda öğretmenlerin dersleri anlatmaya başladığını belirtti.

(AA)

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