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  3. TRT spikeri Nilgün Balkaç canlı yayın sırasında bayıldı
30 Ağustos 2020 Pazar 16:11 | Son Güncelleme:

TRT spikeri Nilgün Balkaç canlı yayın sırasında bayıldı

TRT Haber'in 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınını sunan Nilgün Balkaç, yüksek sıcaklık nedeniyle canlı yayında baygınlık geçirdi.

Büyük Zafer’in 98. yıl dönümü kutlamaları, canlı bağlantılar ve özel konuklarla Büyük Taaruz’un Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı ve idare edildiği Kocatepe’den 4 saatin üzerinde kesintisiz yapılan yayında talihsiz bir an da yaşandı.

Engebeli arazide, yüksek sıcaklık ve zorlu şartlar nedeniyle TRT Haber spikeri deneyimli haberci Nilgün Balkaç baygınlık geçirdi.

"BURADA SICAK BİR HAVA VAR"

Canlı yayında, “Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz. Burada sıcak bir hava var” derken baygınlık geçiren Balkaç, kendine geldikten sonra yayını sürdürmeye devam etti.

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