TRT eski spikeri Oya Yaylalı hayatını kaybetti!

80'li yıllarda TRT'de gazetecilik mesleğine başlayan Oya Yaylalı'nın vefat haberi kendisini tanıyanları derinden üzdü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin duyurduğu acı haber sonrası sevenleri Oya Yaylalı'yı son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor. Oya Yaylalı'nın cenazesi bugün Şakirin Camii'nde öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

"Uzun yıllar TRT'de spiker olarak başarıyla görev yapan üyemiz Oya Yaylalı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Oya Yaylalı'nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz."

Oya Yaylacı aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde yönetim kurulu üyeliği yapmaktaydı.

Haber spikerliğinin ve radyonun duayen isimlerinden olan Oya Yaylacı kendine özgü yayınları ve dili ile hafızalarda unutulmayacak bir yer bıraktı.





PEKİ OYA YAYLALI KİMDİR?

İstanbul'da 1958'de doğan Yaylalı, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1982'de TRT'de başlayan Yaylalı, TRT İstanbul Televizyonu'nda ve radyoda uzun yıllar spiker olarak görev yaptı.

Haber spikerliğinin ve radyonun duayen isimlerinden olan Oya Yaylacı kendine özgü yayınları ve dili ile hafızalarda unutulmayacak bir yer bıraktı.