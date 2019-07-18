Son dakika... Karlov suikasti operasyonu! Gözaltılar var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.
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İHA