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  3. Son dakika... Karlov suikasti operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika... Karlov suikasti operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika... Karlov suikasti operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Polis savcılığın talimatı ile biri eski altı TRT çalışanını FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.

Ayrıntılar geliyor...

İHA

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