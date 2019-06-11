  • $5,8064
  • 6,5734
  • 246.777
  • 93.174
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Haziran 2019 Salı 14:04 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 14:04

Traktör devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Traktör devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Ezabağ köyünde Özer Barut (42) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün tarladan köy merkezine gittiği sırada devrildi.

Kazada traktörde bulunan Mediha Barut (74) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile eşi Saliha Barut (49) ve kızı Sıla Barut (16) ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(AA)

Sabah Kahvaltısında Hangi Besinler Tüketilmeli?

Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesiyle görüştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Fenerbahçe transfer haberleri! 10 Haziran Fenerbahçe transfer son durum ne?

Çocuğu için öyle bir şey yaptı ki

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.