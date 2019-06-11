11 Haziran 2019 Salı 14:04 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 14:04
Traktör devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Ezabağ köyünde Özer Barut (42) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün tarladan köy merkezine gittiği sırada devrildi.
Kazada traktörde bulunan Mediha Barut (74) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile eşi Saliha Barut (49) ve kızı Sıla Barut (16) ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(AA)