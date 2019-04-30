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  3. Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kilis’in Polateli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Polateli ilçesine bağlı Kızılgöl köyünde İsmail Pekmezci (49) yönetimindeki 27 E 7604 plakalı traktör arazinin eğimli olması nedeniyle devrildi. Kazada traktör sürücüsü İsmail Pekmezci ile traktörde yolcu olarak bulunan Musa Yılmaz ağır yaralandı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralıdan traktör sürücüsü İsmail Pekmezci, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Musa Yılmaz’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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