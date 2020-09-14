Trafik magandalarıyla ilgili dikkat çeken yorum: Araçlara el konmalı

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, trafik magandalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Para cezasının trafik magandaları için caydırıcı olmadığını belirten Demirbaş, "Türk Ceza Kanunu’nun 179. ile 54. maddelerinden işlem yapılabilir. Bu da hapis cezası ve mahkeme kararıyla suçta kullanılan aracın mülkiyetinin devlete geçmesi demek. Bu gibi yaptırımar magandalar için caydırıdı olacaktır." ifadeleri kullandı.

İHA'da yer alan habere göre, trafik magandalarının neden olduğu trafik kurallarını açıkça ihlal eden ve çoğu zaman ölümle sonuçlanan olaylarla ilgili konuşan Prof. Dr. Demirbaş, geçtiğimiz günlerde direksiyon başında çiğ köfte yerken görüntülerini paylaşan sürücüyü örnek gösterdi. 132 TL idari para cezası alan sürücüyle ilgili olarak Demirbaş, "Bu gibi cezalar kamu vicdanını tatmin etmediği gibi olayın adli yönü, yani TCK boyutu ihmal edilmiştir” diye konuştu.

'İKİ YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANABİLİRLER'

Olayın hukuki yönüne dikkat çeken Prof. Dr. Demirbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Trafik kurallarına aykırı eylemler öncelikle Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası ile cezalandırılmakla birlikte fiilin niteliği çoğu zaman TCK 179. maddesindeki ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu’ da oluşturmaktadır. TCK madde 179/2’de, ‘Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ ve TCK Madde 179/3’de ise ‘Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır’ şeklinde bu durum cezalandırılmaktadır. Drift vb. yapanlara binlerce TL para cezası veriliyor, ancak uygulamadaki yanlışlık, idari para cezası kesme dışında ne yazık ki çoğunlukla bu magandaların adliyeye sevk edilmemesinden kaynaklanıyor”

'TCK 54. MADDE UYGULANIRSA YAPANIN BİN DEFA DÜŞÜNMESİ GEREKECEK'

Prof. Dr. Timur Demirbaş, uygulanması halinde trafik magandalığı üzerinde caydırıcılık gücü olan, ancak genellikle uygulanmayan TCK’nın 54. Maddesi’ne de dikkat çekerek, “Bu hükmün uygulanması halinde, şehir içinde yarış yapan, yolu kapayan, drift atan sürücünün; bu hareketi yapmadan önce bin defa düşünmesi gerekecektir. Çünkü, işin ucunda suçta kullanılan aracın mahkeme kararıyla müsadere edilmesi, yani mülkiyetinin devlete geçmesi ihtimali bulunmakta” diye konuştu.