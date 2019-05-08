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  3. Trabzon'daki kayıp 4 kızdan 3'ü bulundu

Trabzon'daki kayıp 4 kızdan 3'ü bulundu

Trabzon'daki kayıp 4 kızdan 3'ü bulundu

Trabzon’da Çocuk Evleri’nde kalan 4 kız birer gün arayla ortadan kaybolmuştu. Kızların bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında 4 kayıp kızdan 3'ü dün akşam saatlerinde bulundu, kayıp diğer kızı arama çalışmaları ise sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Çimenli Mahallesi'ndeki Fatih Çocuk Evleri’nde kalan Eslem Ö. (15) bir arkadaşı ile birlikte 3 gün önce akşam saatlerinde görevlilerden yakındaki bir marketten dondurmak almak için izin istedi. Görevlilerin tüm uyarı ve ısrarlarına rağmen genç kız arkadaşıyla birlikte dondurma almak için gittiği marketten bir daha geri dönmedi. Genç kızın kaçtığı ve bir daha geri dönmediğini belirten yetkililer ailesine haber verirken, bu iki kızın ardından bir gün sonra da 2 arkadaşı daha ortadan kayboldu. 4 genç kızın bulunması için Trabzon’da polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Her yerde aranan genç kızlardan önce Seçil Ü. Ortahisar ilçesi Moloz mevkiinde bulunurken, ardından diğer kayıp kızlardan Eslem Ö. ve Edanur Y. jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucu bulundu. 

Kızların kaçmasında öncülük ettiği öğrenilen Güneş A.'yı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

(İHA)

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