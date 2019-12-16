Trabzon'da bulunmuştu... Ne olduğu ortaya çıktı

Şahmelik Mahallesi sakinleri, bir arazideki kayalık alanda, 2 ayaklı bir hayvan iskeleti olduğunu fark etti. İskeleti cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Paylaşım üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri, iskeleti koruma altına aldı. Yapılacak inceleme ile iskeletin ait olduğu hayvan türü tespit edilecek.

'BÖYLE BİR ŞEY İLK KEZ GÖRDÜK'

Şahmelik Mahallesi Muhtarı Kamil Durukan, iskeleti bulunan hayvanın türünün yörede merak konusu olduğunu belirterek, "Orası taşlık kayalık bir yer, mahalleli görmüş. Hayvanın türünün ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Ben de görüntülerden izledim. Böyle bir hayvanı daha önce hiç görmedim. Yaklaşık birbuçuk metre uzunluğunda bir iskelet. Epey uzun ve iri gövdesi var. Böyle bir şey ilk kez gördük. Türü araştırılıyor, muhakkak ne olduğu ortaya çıkar. Yörede merak konusu oldu, biz de merak ediyoruz" dedi.

İSKELET, SU SAMURUNUNMUŞ

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, kayalık alanda bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince el koyularak, incelemeye alınan hayvan iskeletinin, su samuruna ait olduğu belirlendi. DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, "Hayvan iskeletinde ve mahallinde veteriner hekimimiz beraberinde yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 2 yıllık olduğu, muhtemelen başka bir hayvanla boğuşma sonucu öldüğü, kafa tasının olmadığından net olmamakla birlikte anatomik yapısının ve mahallinde bulunan post parçalarının incelenmesinde su kaynakları yakınında bölgemizde bolca bulunan memeli türünden su samuru olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

(DHA)