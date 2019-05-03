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Trabzon'da aranan hükümlüler yakalandı

Trabzon'da aranan hükümlüler yakalandı

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 7 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.B. ile aynı suçtan 13 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan A.D. yakalandı.

 Ekipler ayrıca, "yağma" suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan T.S'yi, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 8 yıl ceza verilen S.K. ve S.Ç'yi, "hırsızlık" suçlarından 4 yıl 2 ay cezası olan R.M. ile 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.Y'yi de gözaltına aldı.

Yakalanan biri yabancı uyruklu 7 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

(AA)

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