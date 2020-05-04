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  3. Trabzon Valiliği'nden '8 bin müstahsil gelecek' haberlerine yalanlama

Trabzon Valiliği'nden '8 bin müstahsil gelecek' haberlerine yalanlama

Trabzon Valiliği'nden '8 bin müstahsil gelecek' haberlerine yalanlama

Trabzon Valiliği, çay toplamak için 8 bin müstahsilin şehre geleceği hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da yerel yayın yapan bir gazetede İl Pandemi Kurulu'nca 8 bin müstahsilinin çay toplamak üzere şehre gelişinin oy birliği ile kabul edildiğine dair haber yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde yerel yayın yapan günlük bir gazetede yer alan, Trabzon İl Pandemi Kurulu'nca 8 bin civarındaki çay müstahsilinin çay toplamak üzere şehre gelişinin oy birliği ile kabul edildiğine dair haber gerçeği yansıtmamaktadır. Trabzon Valiliği İl Pandemi Kurulu'nun bu yönde bir kararı bulunmamaktadır. Konu, Bilim Kurulu önerileri ve hükümetimizin talimatlarına matuftur."

(AA)


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