Trabzon Havalimanı uçuşlara açıldı

Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan, Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı pistinin 400üncü metresinde, yaklaşık 750 metrekarelik alanda eğim oluştu. Uçakların iniş kalkış güvenliğini tehlikeye sokabileceği öngörülen eğimin ortadan kaldırılması için havalimanının, pist bakımı nedeniyle 8 saat süreyle uçuşa kapatılacağı duyuruldu. Dün sabah saat 10.00 itibariyle uçuşlara kapatılan havalimanında onarım çalışması başladı.

20 SAAT SONRA AÇILDI

Eğim oluşan bölge kazılarak 18 santimetre kalınlığında yeni asfaltla kaplandı. Bakım yapılan alanın, uçakların inişte teker koyduğu yer olması nedeniyle asfaltın soğuması beklendi. Havalimanının, dün saat 18.00 olarak açıklanan uçuşlara açılma saati, bu sabah saat 06.00'ya ertelendi. Havayolu şirketleri, Trabzon Havalimanı'na yapılacak karşılıklı seferleri iptal etti, alana gelen yolcular ise duruma tepki gösterdi. Bazı yolcular servislerle Ordu-Giresun Havalimanı'na götürülürken, bazı firmalar da yolcuları otellere yerleştirdi.

Trabzon Havalimanı tamamlanan pist bakımı ile bugün saat 06.00'da yeniden uçuşlara açıldı.

TRABZON HAVALİMANI

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adanaya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor.

(DHA)