İspanya vefakar Türkleri torunlarına anlatacak

Dünya koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken, 11 binin üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği İspanya’ya, Türkiye’nin uçakla gönderdiği tıbbi malzeme yardımı halkın büyük takdirini topladı. Madrid’de yaşayan Türkler; Berkan Ünlü ve Rahmani Gülbaş, yaşananları AKŞAM’a anlattı. Madrid’de kafe işleten Berkan Ünlü, Türkiye’nin yaptığı yardımın ülkede tahminlerinin ötesinde olumlu tepki aldığını belirterek şunları anlattı:

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

‘’İspanya’ya iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ülkeden yardım geliyor. Bunlardan biri de Türkiye oldu. Türkiye’nin yaptığı yardım, yıllar geçse de unutulmayacak. Komşularımız ‘Türk halkını çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağız. Avrupa kendi derdine düştü’ diyor. Burada durum hiç iç açıcı değil. 13 bin sağlık çalışanında Kovid-19 çıktı. Emekli sağlık çalışanları ve üniversite son sınıf öğrencilerine çağrı yapıldı ama kimse çalışmak istemiyor. Herkeste korku var. 3.5 milyon insan işsiz. Evler balkonsuz, insanlar 30 metrekarede yaşıyor. Aile içi cinayetler başladı. Türkiye’ye çağrımız hükümetin ve bilim kurulunun çağrılarına uysunlar.”

KORONAVİRÜS MİTİNG SONRASI YAYILDI



Madrid’de yaşayan aşçı Rahmani Gülbaş ise şunları aktardı: ‘’İspanya’da koronavirüs olayı Mart ayı başlarında açıklandı. Mart’ın 7’sinde vaka sayısı 300 civarındaydı. Ölü sayısı da o zaman sadece birdi. 8 Mart’ta Sol Meydanı’nda büyük bir kadın mitingi yapıldı. O miting sonrası yayılma hızlı oldu, izin veren hükümete büyük tepki var.”

AMBULANS, HASTANE AZ

“İspanya’da hastane, sağlık personeli ve ambulans sayısı sınırlı. Türkiye’deki gibi değil. İspanya çok hazırlıksız yakalandı. Burada her hastalanan hastaneye gidemiyor. Her insana ambulans gönderilmiyor. Vakalara yetişemiyorlar. Türk halkı lütfen talimatlara uysun ve evde kalsın.”

‘TÜRKİYE CÖMERTLİK GÖSTERDİ’



İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya: “Dost ve ortağımız Türkiye, cömertlik göstererek solunum cihazlarının İspanya’ya gönderilmesi kararını almıştır. Türkiye’ye karşı adil olmayan suçlamaları en açık ve en güçlü bir şekilde reddetmek istiyorum.”

