Toplum Bilimleri Kurulu nedir, görevleri nelerdir? Toplum Bilimleri Kurulu üyeleri kimler?
Toplum Bilimleri Konusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Corona virüsle mücadele kapsamında kurulan Toplum Bilimleri Kurulu yeni kararlar alınmasına ve önerilerde bulunmasını sağlayacak. Peki, Toplum Bilimleri Kurulu nedir? İşte detaylar...
Toplum Bilimleri Kurulu nedir? sorusu binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsle mücadele kapsamında yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koca Toplum Bilimleri Kurulu ile ilgili ilk resmi açıklamayı da vatandaşlara aktardı. Peki, Toplum Bilimleri Kurulu amacı ne?
TOPLUM BİLİMLERİ KURULU NEDİR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek" açıklamasında bulundu.