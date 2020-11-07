Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan: Tanı konulan on kişiden biri sağlıkçı

Kovid-19 salgınında Türkiye’de vaka sayısı 400 bine yaklaşırken, 40 bin sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konuldu. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Türkiye’de şu an için koronavirüs tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı” dedi. İlhan şunları söyledi:

100 SAĞLIKÇIYI KAYBETTİK



“Salgının başından bu yana 40 binden fazla sağlık çalışanı enfekte oldu, yarısı hekim 100’den fazla sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Vatandaşlar tedbir kurallarına dikkat etmediğinde hastalık sıklığı artacağından sağlık çalışanlarının da yükü artıyor. Maske-mesafe-hijyen kuralıyla birlikte özellikle kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kapalı mekanlarda geçirilen zamanın mümkün olduğunca azaltılması da olmazsa olmaz tedbirler içinde yer almalı. Bu doğrultuda, kalabalıktan kaçınılmalı ve temiz havanın sağlanması için bulunulan yer sık sık hatta daimi bir şekilde havalandırılmalı.“