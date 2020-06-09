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  3. Toplu ulaşım da trafik de yoğun
09 Haziran 2020 Salı 04:54 | Son Güncelleme:

Toplu ulaşım da trafik de yoğun

Toplu ulaşım da trafik de yoğun

Kontrollü normal hayat devam ederken, sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular metrobüslerde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların hem maske hem siperlik taktığı görüldü. Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, “Çıkmadım ve kurallara uymaya çalıştım. Sokağa çıkan ve sosyal mesafeye uymayanları görünce şaşırdık. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de araç yoğunluğu oluştu, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 

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