Toplu ulaşım da trafik de yoğun

Vatandaşların hem maske hem siperlik taktığı görüldü. Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, “Çıkmadım ve kurallara uymaya çalıştım. Sokağa çıkan ve sosyal mesafeye uymayanları görünce şaşırdık. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de araç yoğunluğu oluştu, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.