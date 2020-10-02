  • $7,748
  • 9,082
  • 474.865
  • 1147.16
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Toplu taşımalar için geliştirildi: Karantinadan kaçanları engelleyecek sistem tanıtıldı
02 Ekim 2020 Cuma 13:53 | Son Güncelleme:

Toplu taşımalar için geliştirildi: Karantinadan kaçanları engelleyecek sistem tanıtıldı

Toplu taşımalar için geliştirildi: Karantinadan kaçanları engelleyecek sistem tanıtıldı
DHA

Gaziantep'te karantinadan kaçanların toplu taşımalara binmelerini engelleyecek sistem tanıtıldı. 'Gaziantep Kart ile Hayat Eve Sığar' sistemiyle pozitif veya temaslı kişilerin karantinadan çıkmaları ve toplu taşımaya binmeleri durumunda, ‘Kartınız Askıya Alınmıştır' şeklinde uyarı gelecek ve kişi otobüse alınmayacak.

Gaziantep'te hayata geçirilen 'Gaziantep Kart ile Hayat Eve Sığar' sisteminin tanıtımı yapıldı. Sistemle birlikte karantinadan kaçanların toplu taşımalara binmeleri engellenecek.

DHA'da yer alan habere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen yeni sistemle birlikte, pozitif veya temaslı kişilerin karantinadan çıkmaları ve toplu taşımaya binmeleri durumunda, ‘Kartınız Askıya Alınmıştır' şeklinde uyarı gelecek ve kişi otobüse alınmayacak.

Kullanılmaya başlanan sistemin tanıtımı için 15 Temmuz Demokrasi Meyanında bir belediye otobüsünde uygulamalı olarak tanıtım programı düzenlendi.

Programda temaslı bir bireyin kartı getirilerek belediye otobüsüne okutulmaya çalışıldı. Sistemin uyarı vererek devreye girdiği görüldü.

'POZİTİF YA DA TEMASLI KİŞİLER TOPLU TAŞIMAYA BİNEMEYECEK'

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 81 ilde uygulanmaya çalışılan bu projeyi gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'de bu projenin ilk olduğunu ifade ederek, 600 bin kişinin bu kartı kullandığına dikkat çekti.

İran'da Türklerin yoğun olduğu Erdebil kentinde Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'a

İran'da Azerbaycan destek gösterileri sürüyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Konya Çevre Yolu'nun 1. kısmı yarın açılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.