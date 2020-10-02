Toplu taşımalar için geliştirildi: Karantinadan kaçanları engelleyecek sistem tanıtıldı

Gaziantep'te hayata geçirilen 'Gaziantep Kart ile Hayat Eve Sığar' sisteminin tanıtımı yapıldı. Sistemle birlikte karantinadan kaçanların toplu taşımalara binmeleri engellenecek.

DHA'da yer alan habere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen yeni sistemle birlikte, pozitif veya temaslı kişilerin karantinadan çıkmaları ve toplu taşımaya binmeleri durumunda, ‘Kartınız Askıya Alınmıştır' şeklinde uyarı gelecek ve kişi otobüse alınmayacak.

Kullanılmaya başlanan sistemin tanıtımı için 15 Temmuz Demokrasi Meyanında bir belediye otobüsünde uygulamalı olarak tanıtım programı düzenlendi.

Programda temaslı bir bireyin kartı getirilerek belediye otobüsüne okutulmaya çalışıldı. Sistemin uyarı vererek devreye girdiği görüldü.

'POZİTİF YA DA TEMASLI KİŞİLER TOPLU TAŞIMAYA BİNEMEYECEK'

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 81 ilde uygulanmaya çalışılan bu projeyi gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'de bu projenin ilk olduğunu ifade ederek, 600 bin kişinin bu kartı kullandığına dikkat çekti.