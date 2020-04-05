Tomografi sırasında bulaşma riski artıyor

Yüksek İhtisas Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut, koronavirüsün tespit edilmesinde kullanılan tomografiyle ilgili bazı risklere dikkat çekti. AKŞAM’a açıklamalarda bulunan Turgut, “Acil servislerde PCR testinin uzun zaman alması nedeniyle, hemen hemen her hastada akciğer tomografisi çekiliyor. Yığılma olunca hastalar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Bekleme alanları sosyal izolasyon mesafesine uyulmasını güçleştirebilir” dedi. Turgut, özetle şunları söyledi:

“Her tomografi çekiminden sonra cihazın uygun şekilde dezenfekte edilmesi ve bir sonraki çekimin en az 30 dakika sonra yapılması gereklidir. Bu durumda, çekim süresi de hesap edildiğinde tek bir tomografi cihazıyla 24 saat içerisinde en fazla 35-40 hastaya çekim yapılması mümkün olabileceği aşikardır. Acil servislerde daha fazla hasta yığılmasına meydan vermemek amacıyla yeterli dezenfeksiyon için gerekli süreye uyulmadığı takdirde, hasta olmayan normal kişiler de hastalığı kapabilir.”

BELİRTİ YOKSA GELMEYİN

“Kovid-19 hastalarıyla henüz bu hastalığa yakalanmamış kişilerin bir arada bulunma olasılığının en yüksek olduğu yer acil servisler ve buradaki tomografi çekimlerinde çok dikkatli olmak gereklidir. Vatandaşlarımız, hastaneye gitmelerini zorunlu hale getiren nefes darlığı, düşmeyen ateş gibi şikâyetleri bulunmadığı sürece, sadece kendilerinde koronavirüs hastalığı bulunup bulunmadığını anlamak için acil servislere başvurmamalıdır.”

KORONADAN İYİLEŞENLERİN SAYISI 786



76 CAN KAYBI DAHA: Bakanlık verilerine göre dün 19 bin 664 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 76 hasta vefat etti, 302 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.

VAKA 23 BİN 934: Toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı 786 oldu.

TEST 161 BİN 380: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18’inin son 24 saat içinde gerçekleştiğini vurguladı.

İYİLEŞENDE ARTIŞ: Koca, “İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım” ifadelerini kullandı.

Yurt dışında 156 Türk hayatını kaybetti



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Maalesef yurt dışında 156 vatandaşımız virüs sebebiyle hayatını kaybetti. 50’ye yakın vatandaşımızın cenazesini ülkemize getirdik” dedi. Bugüne kadar 55’e yakın ülkeden 25 bine yakın vatandaşın Türkiye’ye getirildiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Yarın (bugün) Cidde’den gerçekleştireceğimiz iki seferle Suudi Arabistan’daki vatandaşlarımızı da getirmeye başlayacağız” diye konuştu.

