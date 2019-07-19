TOKİ İzmir Aliğa kura sonuçları açıklandı mı? Aliağa TOKİ kura çekilişi saat kaçta?

TOKİ İzmir Aliğa kura sonuçları açıklandı mı? arama motorunda araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ 50 bin konut kampanyasınadüşük taksitli konut almak isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.TOKİ İzmir Aliağa 50 bin konut projesinde 600 adet konut bulunuyor. Projede yer alan 2+1 konutların fiyatları 175 bin TL, 3+1 konutların fiyatları 265 bin TL olarak belirlendi.TOKİ İzmir Aliğa kura sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için TOKİ İzmir kura çekilişi detayları haberimizde..

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Aliağa Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası bugün saat 11:00’de Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

TOKİ ÜCRET İADESİ NE ZAMAN?

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası yetkili şubelerinden geri alabilecektir.

TOKİ İZMİR DEVİR VE OTURMA İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

TOKİ'DEN ALINAN KONUTLAR KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.